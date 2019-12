Sampaoli deixa o comando do Santos

Jorge Sampaoli pediu demissão e já não é treinador do Santos, segundo anunciou o clube em comunicado.

"O Santos comunica que, em reunião realizada pela manhã no centro de treinos, o treinador Jorge Sampaoli pediu demissão do cargo. O caso foi entregue aos departamentos jurídicos e de recursos humanos", pode ler-se.

O argentino de 59 anos chegou ao cargo no início da temporada e alcançou o segundo lugar no Brasileirão, superado precisamente pelo Flamengo de Jorge Jesus. Sampaoli deixa o cargo após terminar a época com um goleada por 4-0 contra o "Mengão".