PAN quer estender ecotaxa a todos os produtos que gerem resíduos

O PAN quer estender a ecotaxa a todos os produtos (roupa, colchões, etc.) que produzem resíduos. A revelação foi feita pelo líder do partido, André Silva, em entrevista à Renascença, esta terça-feira.



À margem da 25.ª Conferência das Partes (COP25) da ONU, que decorre em Madrid, André Silva mostrou agrado com o facto de o PS ter adotadp o fecho das centrais proposto pelo PAN. Contudo, tem mais ideias.

"Depois de o Partido Socialista ter finalmente adotado esta proposta do PAN, aquilo que também lhe solicitamos é que haja a reconversão dos trabalhadores destas mesmas centrais. Temos várias matérias. Por exemplo, devemos estender a ecotaxa a todos os produtos que geram resíduos. Outra medida que para nós é fundamental é restringir ou banir a utiilização de óleo de palma nos combustíveis", afirmou,

André Silva garantiu que o sentido de voto do PAN, no que toca ao orçamento de Estado (OE) para 2020, não se mede com o número de medidas. O fator decisivo será a resposta do OE aos problemas do país:

"O sentido de voto do PAN não pode ser medido pela quantidade de medidas que o Governo tenha ou não aprovado. O sentido de voto do PAN tem a ver com as respostas que o OE dá a algumas das preocupações e alguns dos problemas que o país vive em determinadas matérias e, também, da leitura geral das restantes normas do orçamento."