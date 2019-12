Pizzi eleito melhor médio do mês da I Liga

Pizzi foi distinguido como o melhor médio da I Liga nos meses de outubro e novembro, prémio escolhido pelos 18 treinadores do campeonato.

O camisola 21 do Benfica é o melhor marcador da equipa, com 16 golos em todas as competições, e apontou três golos e quatro assistências em cinco jogos durante os dois meses.

O médio do Benfica sucede a Bruno Fernandes, que venceu o galardão nos primeiros dois meses da temporada.

Pizzi venceu o galardão com 29,06% dos votos, superando Bruno Fernandes, com 18,8% e Danilo Pereira, com 11,97%.