Carlos Vinícius foi o melhor avançado do campeonato em outubro e novembro

Carlos Vinícius foi eleito o melhor avançado do campeonato em outubro e novembro.

O ponta de lança brasileiro do Benfica, de 24 anos, venceu de forma clara a votação levada a cabo pelos treinadores da I Liga, com 47,86% dos votos. Superou a concorrência de Fábio Martins (14,53%), do Famalicão, e de Wanderson Galeno (9,40%), do Sporting de Braga.

No período em análise, Vinícius marcou cinco golos e fez uma assistência, em cinco jogos do campeonato, o que contribuiu, de forma decisiva, para o pleno de vitórias do Benfica.

Este é o terceiro jogador do Benfica distinguido com o prémio de melhor de outubro e novembro, na respetiva posição. Rúben Dias foi eleito o melhor defesa e Pizzi o melhor médio.