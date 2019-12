​O que come no Natal um chef português com uma estrela Michelin?

Diogo Rocha costuma dizer que não foi com trufas e caviar que venceu a estrela Michelin. No restaurante Mesa de Lemos, da região de Viseu onde cozinha, há produtos bem portugueses como o feijão papo de rola ou o grão de bico regados com vinhos do Dão.



Este chef que saltou agora a ribalta da alta cozinha gosta também de dar protagonismo a outros produtos nacionais. Acaba de lançar “A Queijaria do Chef”, uma espécie de guia de queijos portugueses com receitas de chef que pode fazer em casa, garante Diogo Rocha. De jaleca vestida, entrevistamos este chef no Festival Tinto no Branco, em que nos revelou o que come na ceia de Natal

O que é esta “Queijaria do Chef” que lança agora com a chancela da Casa das Letras?

É uma queijaria pessoal, mas que eu quis partilhar com os portugueses e também com o Mundo, daí o livro ter também uma edição em inglês. Esta questão dos queijos não está ainda muito explorada e nós temos belíssimos queijos que acredito que sejam dos melhores que se fazem no Mundo.

Sentiu necessidade de fazer este livro?

Mais do que um livro, é um guia de queijos portugueses, o que não deixa de ser enriquecedor do ponto de vista também da cultura e de alguma maneira de preservarmos o melhor fazermos nesta arte