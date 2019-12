Silas vai rodar a equipa contra o LASK Linz, mas aponta ao primeiro lugar do grupo

Silas, treinador do Sporting, admite que vai rodar a equipa contra o LASK Linz, na última jornada da fase de grupos da Liga Europa, por já ter a qualificação garantida, de modo a poupar os jogadores mais utilizados. No entanto, os leões ainda não garantiram o primeiro lugar e vão disputar a posição precisamente contra o emblema austríaco.

"[O primeiro lugar] é um dos nossos objetivos, mas temos de ter atenção porque temos jogadores que não vão poder jogar, ou por castigo, ou porque o risco de lesão é elevado e não queremos correr o risco de perder mais jogadores. Vamos ter de gerir de forma a estar na máxima força no Santa Clara. Vamos ter de gerir. Quatro jogos seguidos com todos os minutos é arriscado e vamos jogar pelo seguro, mas vamos lutar pelos três pontos", disse, em declarações à Sporting TV.

O técnico leonino deixou ainda uma palavra para Luís Neto, que se lesionou com gravidade contra o Moreirense.

"Ajudou-nos muitos e precisamos de muita gente. Ele estava num momento bom, a jogar e ganhar confiança. Teve este azar, a única coisa que podes fazer é enviar força, que recupere rapidamente", remata.

O Sporting joga no terreno do LASK Linz na quinta-feira, às 17h55, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.