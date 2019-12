Ristovski teme novo ataque a cada derrota do Sporting

Stefan Ristovski, defesa-direito do Sporting, diz que teme um novo ataque em Alcochete cada vez que os leões perdem um jogo. O macedónio prestou o seu testemunho do dia 15 de maio de 2018, por videoconferência, no âmbito do julgamento que derrota no Tribunal de Monsanto.

"Depois do ataque fiquei sempre com medo. Ainda hoje, cada vez que perdemos um jogo, fico com medo que se repita", disse.

Após o incidente, Ristovski admite que tirou a esposa e o filho do país: "Tive medo e fiquei alojado no hotel. Mandei a minha mulher e o meu filho para a Macedónia. Quando acabou o último jogo fui imediatamente ter com eles".

Questionado sobre quem viu ser agredido, o lateral recorda lesões em Fredy Montero, Bas Dost, Acuña e Ludovico, do departamento médico. "Lembro-me de uma pessoa com um dente dourado, pensei que me tinha de lembrar deste detalhe. Foi ele que bateu no Acuña

Ristovski recorda ainda ameaças de morte relacionadas com o mau rendimento desportivo dos jogadores.

"Bateram na porta fizeram tudo para entrar, estavam a gritar palavrões, ameaças e a dizer vamos matar-vos. Quando entraram, começaram a gritar e bateram no Acuña. Disseram que isto ia ser a nossa última hipótese, que não podiamos jogar daquela maneira".

Bruno Fernandes é o último jogador a prestar declarações hoje, também por videoconferência. O internacional rescindiu contrato com Sporting após o ataque, mas acabou por regressar ao clube.