Plantel do Sporting solidário com Neto

Os jogadores do Sporting aproveitaram o treino desta terça-feira, em Alcochete, para enviar uma mensagem de solidariedade a Luís Neto, que permanece internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O central lesionou-se com gravidade no jogo com o Moreirense e o tempo previsto de paragem é de dois meses. "Neto, estamos contigo", é a certeza que os companheiros transmitem ao internacional português, neste momento difícil da carreira.

Sem contar com Neto, Silas prepara a deslocação à Áustria, onde na quinta-feira defronta o LASK Linz, no último jogo da fase de grupos da Liga Europa. Mathieu fez trabalho específico fora do relvado, o que indicia a possibilidade de poupança no desafio com o LASK. Caso seja essa a opção, Ilori deverá recuperar a titularidade para jogar ao lado de Coates.

Jovane Cabral começou por fazer trabalho no ginásio e, mais tarde, integrou a sessão orientada por Silas, cumprindo o plano de reabilitação definido para debelar a lesão que sofreu na anca. O guarda-redes Hugo Cunha e o defesa central Eduardo Quaresma foram chamados ao treino da equipa principal, bem como, Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes e Pedro Mendes, que regularmente já treinam com a equipa.



O LASK-Sporting é na quinta-feira às 17h55. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.