Miguel Ángel Moratinos. "Todos merecemos a mesma proteção, não apenas as minorias"

Miguel Ángel Moratinos foi durante largos anos o enviado da União Europeia para o processo de paz israelo-palestiniano. Há cerca de um ano, assumiu o cargo de Alto Representante da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, cargo que já foi ocupado pelo antigo Presidente da República Portuguesa Jorge Sampaio.

De passagem por Lisboa, aceitou falar com a Renascença da sua nova missão, com a condição de não se pronunciar sobre outros temas. Mas a sua larga experiência no Médio Oriente ainda assim aconselha não apenas um diálogo entre religiões, mas uma autêntica aliança com compromissos comuns a todas as confissões.

Uma das suas prioridades como Alto Representante da Aliança das Civilizações passa por um mecanismo de reacção rápida no plano dos media, para respostas a uma situação de crise. Que instrumentos e acções concretas propõe?

Foi uma ideia do anterior Alto Representante da Aliança das Civilizações, Presidente Jorge Sampaio, que no seu tempo estabeleceu um mecanismo de alerta precoce, em colaboração dos governos de Espanha e Turquia. Funcionou muito bem aquando da crise das caricaturas do profeta Maomé. Isso foi sendo abandonado e quero reestabelecer isso. A liberdade de imprensa deve ser absoluta.

Pelo menos essa é a perceção no primeiro mundo ocidental...

Bem, também no mundo muçulmano pode conciliar-se o respeito e o conhecimento do outro com a liberdade de imprensa. O que tentaremos com esse mecanismo é colocar as coisas no seu contexto. Quando alguém diz algo, também tem que entender a posição e o relato do outro, sempre respeitando a liberdade de opinião. Este mecanismo poderia facilitar um maior entendimento e um respeito mútuo que, por vezes, infelizmente, não existe. Observámos um incremento muito negativo do que se denomina de discurso de ódio, difundido em relatos e narrativas através das redes sociais de enorme rejeição face ao que é diferente.

Como se faz essa luta?

Nos últimos ataques contra lugares de culto, houve um ponto de não retorno quando o próprio terrorista fanático supremacista transmitiu em directo o assassinato de inocentes, crentes muçulmanos em Christchurch, na Nova Zelândia [o massacre numa mesquita de Christchurch na Nova Zelândia que fez 51 mortos em que o atirador usou as redes sociais para transmitir o ataque em direto]. Isso foi a gota que fez transbordar a paciência, levando ao entendimento de que não podíamos continuar a aceitar que por razões tecnológicas ou uma série de algoritmos que as grandes companhias do mundo do sector não controlam, fossemos incapazes de controlar e eliminar todo esse tipo de transmissões extremamente negativas, diria delituosas. O Plano de Acção de Christchurch é uma série de medidas concretas, exigentes, que estamos a trabalhar com os operadores de redes sociais, Google, Facebook, Twitter, para que travem e limitem a distribuição e difusão de mensagens que transmitem ódio e a rejeição do outro, de religiões e culturas diferentes. Isso está a avançar.