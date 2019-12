Diplomata espanhol aposta em “Aliança das Civilizações” contra radicalização

Educação, Juventude, Migrações e os Media. São estes os quatro pilares da estratégia de Miguel Angel Moratinos para a Aliança das Civilizações.

O político e diplomata espanhol defende um mecanismo de reação rápida no plano dos media, para respostas a uma situação de crise como a das caricaturas de Maomé. Preocupado com o discurso do ódio e o papel da tecnologia, Moratinos lembra o massacre numa mesquita de Christchurch na Nova Zelândia que fez 51 mortos em que o atirador usou as redes sociais para uma transmitir tudo em direto, e diz que isso foi o fator que levou a um novo plano de ação.

“O Plano de Ação de Christchurch é uma série de medidas concretas, exigentes, que estamos a trabalhar com os operadores de redes sociais, Google, Facebook, Twitter, para que travem e limitem a distribuição e difusão de mensagens que transmitem ódio e a rejeição do outro, de religiões e culturas diferentes”, diz.

Será o populismo um obstáculo acrescido para esta missão? “Vivemos tempos de mudança e de transformação. As pessoas recebem múltiplas mensagens e falta uma narrativa clara que explique as chaves reais do que é uma religião e uma cultura diferentes, e que se possa entender de modo positivo, para que nos respeitemos e tenhamos uma noção de como construir no futuro uma convivência.”

“Faz falta um trabalho ao nível educativo, a médio e longo prazo, criando sociedades e cidadãos respeitosos com o outro, que entendam as vantagens da diversidade e multiculturalismo. E ao mesmo tempo falta que os distintos Governos em cooperação com as companhias dos media encontrem um código de conduta que permita regular adequadamente essa situação.”

Mas esta não é apenas uma responsabilidade dos Governos. Moratinos pensa que o extremismo deve ser confrontado pela maioria de cidadãos que prefere o silêncio mesmo que sofra com estas ações. “Mas como sempre ocorre nestes momentos de crise e de enorme incerteza, os que gritam e provocam mais são os que são mais ouvidos, até mais do que escutados. Faz falta que a outra grande maioria silenciosa, que sofre todo este tipo de atitudes, tome consciência de que tem que se mobilizar e apoiar todas as políticas a favor de um entendimento.”

O papel das religiões é fulcral, diz Moratinos, e o diálogo inter-religioso tem sido proveitoso numa outra linha de ação. O diplomata espanhol entregou a António Guterres um plano de proteção de lugares de culto em todo o mundo e o considera que o diálogo vai permitir prevenir mais ataques. “Constatámos que embora houvesse uma ‘solidariedade afetiva’ depois de um atentado, ela expressava-se mas logo cada um ia para a sua casa. Agora começam a dar-se conta que todos são objeto e objetivo de ataques e que todos têm que trabalhar juntos.”

“Têm a mesma preocupação, o mesmo sentimento de fragilidade e de medo. Por isso, têm que começar a criar uma agenda positiva, preventiva, antes que os ataques surjam. O que chamamos dialogo inter-religioso está a desenvolver-se cada vez com maior frequência. Mas isso não é suficiente. Não basta que os líderes religiosos alcancem acordos, criem agendas positivas, falem com os seus seguidores e lhes expliquem os valores e similitudes das outras confissões e crenças.”

“O que faz falta é que também eles falem com os líderes políticos, com as comunidades de vizinhos, com a sociedade civil, com os atores que podem influenciar para criar um universo de tolerância e de entendimento que é muito necessário”, diz.

Proteção igual para todos

Com uma longa experiência de trabalho no Médio Oriente, Moratinos conhece a situação dos cristãos naquela região. No entanto recusa enfrentar a questão das perseguições como uma dinâmica de maioria contra minoria e recorre ao documento

"Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum" assinado pelo Papa Francisco e pelo Grande Imã do Al-Azhar, no Egito.

“É um documento diria constitucional da nova forma como as diferentes religiões monoteístas se podem entender. Há um salto qualitativo onde se identifica um conceito muito positivo de cidadania, de igualdade cidadã. É um conceito que vai para lá da proteção de minorias, que é um conceito algo defensivo, onde, por exemplo, temos que proteger a minoria cristã no Médio Oriente porque são objeto de ataques.”

“O que os grandes representantes dos mundos muçulmano e católico dizem é que somos todos iguais, todos merecemos a mesma proteção. Não é por serem minorias. Ser muçulmano num país católico ou ser cristão numa comunidade árabe muçulmana não pode implicar sofrer discriminação. Estamos a trabalhar em conceitos positivos de igualdade”, diz.

Diálogo deve ser a palavra-chave, insiste Moratinos, reconhecendo porém que por muito diálogo que se estabeleça nada serve sem a vontade de chegar a um compromisso, ou uma aliança, ao estilo da que dirige.