Porto prepara Feyenoord já com Aboubakar e Baró integrados

Aboubakar e Baró já estão na fase final da recuperação das lesões que os afastam da competição. Ambos fizeram treino integrado, esta terça-feira, ainda que condicionado. A dois dias do jogo com o Feyenoord subsite a dúvida se o camaronês estará apto para regressar à competição, depois de ter falhado os jogos com Casa Pia e Belenenses SAD. É improvável que Baró, mesmo que tenha validação clínica para jogar, seja utilizado. O médio não compete desde 19 de outubro.

Aboubakar foi o jogador que salvou o FC Porto na Suíça, ao marcar os dois golos da vitória sobre o Young Boys (1-2) que mantêm a equipa portuguesa na luta pelo apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa.

Na última jornada da fase de grupos, o FC Porto não pode perder com o Feyenoord. A vitória sobre os holandeses é garantia de apuramento. O empate pode chegar, mas é necessário que o Young Boys não vença o Rangers. Os escoceses estão na frente do Grupo G, com oito pontos. Seguem-se FC Porto e Young Boys, O Feyenoord, último classificado, com cinco pontos, ainda tem hipóteses de se qualificar. Os holandeses estão na posição mais complicada. Precisam de ganhar no Dragão e que o Rangers ganhe ao Young Boys.

O Porto volta a treinar esta quarta-feira, às 10h30, no Olival. O jogo com o Feyenoord é na quinta-feira, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.