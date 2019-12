​“Frustração” e "contentamento" com a agenda de Costa para a regionalização

O presidente do Conselho Regional do Norte, Miguel Alves, declara-se frustrado com a calendarização apresentada pelo primeiro-ministro para o processo de regionalização. O presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vitor Rodrigues, está tranquilo e "contente" por haver uma estratégia.

Em declarações à Renascença, Miguel Alves, o autarca socialista de Caminha, diz que o país vai continuar a marcar passo. "Devo demonstrar a minha frustração. Andamos a empatar há muito tempo, a marcar passo e, quando digo nós, não são os regionalistas. É o pais. Acho que vamos marcar passo. Percebo o pragmatismo, mas não posso concordar. E é uma pena porque nos vamos empatar e empatando-nos a nós vamos empatar o país. É uma pena”, critica Miguel Alves. O autarca de Caminha defende que existem condições para se avançar com o referendo ainda nesta legislatura, ao contrário do que defendeu esta terça-feira o primeiro-ministro, António Costa, durante o debate quinzenal, no Parlamento.

"As condições para avançar com um referendo criam-se e os políticos devem criar essas condições. Os políticos não estão aqui para ser espectadores da ação política, nem espectadores daquilo que se passa no país. Mesmo assim, eu acho que havia condições. O Presidente da República estendeu o prazo até o início de 2021. O processo de descentralização está em curso e em 2021 tem também condições para poder estar mais estabilizado. E nós até ao final de 2023 teríamos certamente condições para fazer esse processo de descentralização." Autarca de Gaia “convencido” que regionalização vai acontecer Por sua vez, o presidente da Área Metropolitana do Porto, o também socialista Eduardo Vítor Rodrigues, não encontra nas palavras do primeiro-ministro sobre a regionalização razões para alarme. O autarca de Vila Nova de Gaia está convicto de que, mais tarde ou mais cedo, a regionalização avança sem precipitações. "Estou tão, tão convencido que estou muito contente com o facto de, finalmente, termos tido uma estratégia, um calendário de ações que levam a isso. Eu acho que o maior regionalista não é aquele que quer fazer a regionalização já amanhã, contra tudo e contra todos. É aquele que quer que a regionalização se venha a concretizar com a adesão popular e, desse ponto de vista, eu parece-me que as etapas estão bem concebidas”, argumenta.