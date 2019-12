Costa anuncia "boas notícias" e investimento na Saúde

O primeiro-ministro promete aumentar o investimento na saúde e uma estratégia plurianual para o setor. “As boas notícias”, disse António Costa, vão ser aprovadas já no conselho de ministros de quarta-feira.

“Tal como há 15 dias disse a Catarina Martins que brevemente teria uma boa surpresa sobre sub-orçamentação, também amanhã terá uma boa notícia sobre a gestão. Vai ser um momento muito feliz ver que ambas vão ter boas notícias”, disse o primeiro-ministro durante o debate quinzenal no Parlamento.

António Costa respondia à deputada do CDS, Cecília Meireles, que confrontou o Governo com as carências no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No conselho de ministros desta quarta-feira o Governo vai aprovar um plano de investimentos plurianuais no SNS, para a contratação de recursos humanos e aquisição de equipamentos.