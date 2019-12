Med On Tour. "Seremos melhores médicos depois de conhecermos estas pessoas"

Por estes dias, participam no projeto Med On Tour, uma espécie de medicina em digressão, que decorre nos concelhos de Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo, numa iniciativa da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), com o apoio da Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM).

O dia começou com mais uma ação porta a porta para a realização de rastreios cardiovasculares. Sem a obrigatoriedade de cumprirem um plano rígido, os jovens voluntários, estudantes de medicina, seguem rua acima, num bairro onde, informaram os bombeiros de Reguengos de Monsaraz, vivem pessoas já com alguma idade.

Também Francisco Ribeiro, “embora não tenha ainda muito bem delineado o futuro”, considera que o interior “é uma opção a ser considerada.” De Lisboa, Francisco é o mais novo do grupo, tem 20 anos e está a frequentar o 3.º ano do mestrado integrado em Medicina. “Acho que é uma experiência muito importante, pois o contacto próximo que estabelecemos com as pessoas acaba por nos tirar da nossa zona de conforto.”

“O centro não tem condições para nada. Ainda hoje fui fazer análises, cheguei lá, ainda não eram 8 horas e já estava uma grande bicha para as análises, apenas com uma funcionária e ainda por cima com pouca desenvoltura nas teclas. Isto não pode ser assim”, opina o homem, prestes a completar 82 anos de vida e que gostava de ter um hospital na sua terra, à semelhança do que existia há seis décadas no concelho.

Da Madeira para o continente, Laura Castro encontra semelhanças entre o Alentejo e a sua terra natal. “Esta região faz lembrar um pouco a minha casa, com as pessoas aqui todas reunidas, muito acolhedores, ouvem o que temos a dizer, têm vontade de medir a tensão, de fazer a picadinha e isso ajuda o nosso trabalho”, sublinha a estudante, também do 4.º ano do mestrado integrado em Medicina.

Com 21 anos, Laura considera a experiência, a sua primeira, “muito positiva”. Quanto ao futuro, “ainda é cedo” para decisões, mas “voltar para casa é sempre uma opção, até porque lá também há muita falta de médicos, principalmente nas zonas mais rurais”, lembra.

A medicina em digressão a “olhar mais para o outro”

Durante quatro dias, os concelhos de Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo recebem estes jovens no âmbito do Med On Tour, um projeto que visa “complementar a formação curricular do atual plano de estudos do Mestrado Integrado em Medicina”, adianta Marco Tomás, coordenador de Saúde Pública e Sexual da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), há três anos a organizar este género de iniciativas.

“Pretende-se promover a prática de conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento das capacidades na interação médico-doente, o contacto com deferentes realidades de prestação de cuidados de saúde no país e a intervenção na população em geral no âmbito da medicina preventiva”, explica.

“Fazemos estes rastreios, a educação para a saúde, formações escolares, e estamos com idosos, no sentido de aumentar não só a literacia em saúde mas também sensibilizar os futuros profissionais de saúde para a necessidade de uma prática, de uma medicina mais humana e mais a olhar para o outro”, acrescenta Elisabete Neto, da ANEM.

Os locais de intervenção privilegiam municípios da periferia, onde o acesso a cuidados de saúde primários não é tão fácil como em áreas urbanas, permitindo à população beneficiar desta iniciativa.

“Esta experiência é sempre muito positiva e muito gratificantes, os estudantes saem daqui de coração cheio e a própria população gosta de nos receber, pois somos pessoas novas que eles acabam por ver”, lembra Elisabete Neto.

Com o Med On Tour, também os futuros médicos ficam a conhecer o país real onde podem vir a exercer a sua profissão, além de sensibilizar para a necessidade da prática de uma medicina humanizada, centrada nas pessoas e nas suas necessidades.

“Temos oportunidade de pôr em prática alguns dos conhecimentos teóricos que recebemos na faculdade e é com as pessoas que nós aprendemos", diz a diretora de Saúde Pública na ANEM. "Não vimos só cá deixar coisas. Nós também aprendemos muito com elas. Seremos melhores médicos, com certeza, depois de conhecermos estas pessoas.”