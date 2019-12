Caso de Tancos. Juiz quer ouvir presencialmente António Costa

É uma das principais novidades da abertura da instrução do caso de Tancos. O juiz Carlos Alexandre quer ouvir António Costa em tribunal e não por escrito. O pedido para a audição do primeiro-ministro já seguiu do Tribunal Central de Instrução Criminal para o Conselho de Estado, o órgão que tem de autorizar o testemunho presencial do governante, segundo avança a revista “Sábado”. Na qualidade de membro do Conselho de Estado, António Costa só poderá depor com autorização daquele órgão.

Segundo a revista, o magistrado judicial também deixou claro que pretende ouvir presencialmente generais e já agendou interrogatórios dos arguidos. A defesa do antigo ministro da Defesa Azeredo Lopes indicou o primeiro-ministro como testemunha no processo, assim como o Almirante Silva Ribeiro (atual Estado Maior General das Forças Armadas, o ex-CEMGFA António Pina Monteiro e o tenente-general António Martins Pereira, além do embaixador de Portugal na NATO, Almeida Sampaio.

As inquirições do caso Tancos estão previstas para decorrerem nos meses de janeiro e fevereiro do próximo ano. De acordo com a “Sábado”, um dos pontos que irá ser explorado por várias defesas de arguidos será a polémica questão de ter sido feita uma ação encoberta preventiva pela PJ, autorizada pelos procuradores, a pelo menos um dos principais acusados no caso Tancos, o empresário João Paulino, considerado pela acusação como o mandante do furto das armas e também o responsável por as devolver à PJM em outubro de 2017.