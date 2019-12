Vulcão. Número de mortos na Nova Zelândia sobe para 12

As autoridades da Nova Zelândia atualizaram o número de mortos para 12: as imagens aéreas mostraram seis corpos junto à cratera do vulcão que entrou em erupção na Ilha Branca; e um dos feridos graves morreu.

Dos 31 feridos, pelo menos, 27 ficaram com mais de 71% do corpo queimado e estão em estado considerado grave. Há ainda a registar dois desaparecidos.



Um paramédico descreveu o resgate como uma “experiência chocante”. Russel Clark disse à Televisão da Nova Zelândia que “estava tudo coberto de cinza”, que não encontrou sobreviventes na ilha e que deve ter sido “muito traumático” para quem esteve no vulcão.

Entretanto, foi foi aberta uma investigação para determinar se houve responsabilidades dos operadores turísticos e de outras instituições, na morte de pelo menos cinco pessoas na sequência da erupção do vulcão Whakaari.



Durante o dia, aviões da polícia e da Força Aérea neozelandesas vão continuar a sobrevoar o vulcão para tentar encontrar os desaparecidos.



De acordo com as autoridades, 47 pessoas foram vistas na ilha na altura da erupção, das quais 24 são australianos, nove norte-americanos, cinco neozelandeses, dois alemães, dois chineses, dois britânicos e um malaio.



A primeira-ministra Jacinda Ardern já confirmou que não há pessoas vivas na ilha, tendo sido decretado um perímetro de segurança de 50 quilómetros. A governante revelou que “havia dois grupos na ilha, dos quais um conseguiu ser retirado e outro que estaria mais perto do local da erupção”.

No dia 3 de dezembro, o grupo de controlo de atividades geológicas da GeoNet alertou que o vulcão “entrou num período de atividade eruptiva”, embora tenha apontado que a situação não representava “um perigo direto para os visitantes”.