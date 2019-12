Trump formalmente acusado de abuso de poder. Votação pode ocorrer para a semana

Os democratas da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos anunciaram esta terça-feira a apresentação de uma acusação formal de abuso de poder de Donald Trump.

Ao fim de semanas de audições os democratas, que têm a maioria da Câmara dos Representantes, ficaram convencidos de que Trump abusou do seu cargo ao pressionar a Ucrânia a investigar um rival político.

Este é o passo decisivo do processo de destituição de Donald Trump na Câmara dos Representantes, mas o processo está longe de acabar. Caso os democratas votem favoravelmente a moção de culpa do Presidente, como é expectável que aconteça, o próximo passo é o debate e votação no senado, onde os republicanos têm o poder. O risco de Trump ser, de facto, destituído é quase nulo.

“Ninguém, nem o Presidente, está acima da lei”, disse o presidente da Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes, Jerrold Nadler, em conferência de imprensa.

Donald Trump nega todas as acusações e diz que todo este processo não passa de uma caça às bruxas. A Casa Branca recusou qualquer colaboração com a Câmara dos Representantes neste caso e diz que tudo não passa de uma tentativa de afastar Trump na secretaria, já que não o conseguem vencer nas urnas.