Tiroteio faz pelo menos seis mortos em Nova Jérsia

Entre as vítimas está um polícia. Dois agentes sofreram ferimentos de arma de fogo, mas já tiveram alta hospitalar e "estão bem", adianta um porta-voz das forças de segurança.

Pelo menos seis pessoas morreram num tiroteio em Jersey City, no estado norte-americano de Nova Jérsia, confirmou a polícia. As autoridades afastam, para já, a hipótese de terrorismo.

“Temos cinco pessoas mortas dentro da loja. Acreditamos que dois eram criminosos e que três não, eram civis que estavam dentro da loja”, adiantou o porta-voz da polícia.

As autoridades estão a analisar uma viatura roubada, que “pode conter dispositivos incendiários”.

A comunicação social norte-americana compara o tiroteio a um "cenário de guerra".

Até ao momento, "não há indícios de terrorismo", disse um responsável em conferência de imprensa.



Na origem dos confrontos terá estado um negócio de droga que correu mal, adianta a ABC News, que cita fontes oficiais.

O incidente terá começado quando um polícia interpelou um dos homens armados, no âmbito de uma investigação ao um homicídio. O agente acabou por ter abatido, os dois suspeitos fugiram e ficaram encurralados no interior do estabelecimento comercial.

As forças de segurança destacaram um forte dispositivo para aquela zona de Nova Jérsia.