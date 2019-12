​"Não há dia em que não se fale de Brexit". A vida de um jornalista da CNN em Londres

Três anos e meio depois do referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit está ainda longe de estar resolvido e marca o dia a dia daqueles que vivem no Reino Unido. Um bom exemplo disso é Duarte Mendonça, 34 anos, jornalista da CNN há nove, os mesmos que leva a residir no Reino Unido, e que ao longo do último ano tem estado quase diariamente à porta do número 10 de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico.

Quando nos encontrámos na sede da CNN International, no centro de Londres, o jornalista português pintou o cenário - e os desafios - de um dia típico passado na era Brexit.

“Passo muito tempo em Downing Street e em Abington Green também, em frente ao Parlamento, e os dois são cenários completamente diferentes. Downing Street é uma rua muito isolada, com barreiras que criam a área onde os jornalistas estão. É um dia um pouco estranho, porque estamos ali o dia todo a usar a porta da casa do primeiro-ministro, o 10 de Downing Street, como fundo, onde aparece o repórter com quem estou a trabalhar. Vemos pessoas a entrar e a sair do número 10 de Downing Street, que é só um ponto-chave porque lá dentro se passam muitas vezes os momentos derradeiros da política britânica”, conta Duarte Mendonça.

O produtor da CNN diz que é um dia “um pouco complicado, faz frio”, e chamam-lhe “o túnel de vento”. Não há casas de banho nem sítios para comer, “logisticamente acaba por ser complicado e, por isso, é um dos sítios para onde as pessoas mais odeiam trabalhar (risos). Para mais, o tempo de Londres não ajuda”, refere.

Já o Parlamento é diferente, explica Duarte Mendonça, “porque o espaço é muito mais amplo, há muitas equipas de media diferentes a trabalhar”.

“Depois é interessante ver também a dinâmica toda que há por trás, porque Downing Street é um espaço exclusivo, onde só se entra com convite ou passe de imprensa, ao passo que no Parlamento o público geral pode estar relativamente perto dos jornalistas. O típico dia começa cedo e acaba tarde, pelo meio entramos em direto uma a três vezes por hora e tentamos dar a melhor cobertura possível à história, num espaço de 24 horas que é o que o canal oferece.”