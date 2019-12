Fotogaleria. Mais de 100 fogos na Austrália cobrem país com manto de fumo

Esta semana, o presidente da Aliança das Florestas do Nordeste da Austrália disse que os incêndios florestais que deflagram no leste do país já provocaram a morte a mais de 2.000 koalas. Com estatuto de espécie "Vulnerável", cerca de 25% dos koalas dos 8.400 koalas morreram este ano devido aos incêndios.