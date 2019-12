"+1,5º Muda Tudo". Campanha da WWF com o Museu do Prado alerta para alterações climáticas

Já "Caronte atravessando o Estige", do artista belga Joachim Patinir, demonstra que a subida de temperatura aumentará as secas, ameaçará os rios e as colheitas.

Tal como Espanha, Portugal vive um período de seca. Esta foi uma das principais causas apontadas para a descida de oito posições no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas 2020, de acordo com a tabela divulgada na Conferência do Clima, em Madrid.