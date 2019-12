O Benfica venceu pela primeira vez na sua história na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao bater o Verva Varsóvia, por 3-1, na segunda jornada.

As águias consumaram a vitória histórica pelos parciais de 25-19, 25-16, 22-25 e 25-21.

Com este resultado, o Benfica encosta-se à formação polaca no segundo lugar do grupo. Na próxima jornada, o Benfica mede forças com os franceses do Tours.