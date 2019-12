Giannis conduz Milwaukee à 15.ª vitória seguida

Os Milwaukee Bucks conquistaram a 15.ª vitória consecutiva na temporada regular da NBA, ao bater os Orlando Magic, por 110-101. É o 21.º triunfo dos Bucks que cimentam a liderança da Conferência Este e dividem o estatuto de melhor equipa da NBA com os comandantes da Conferência Oeste, os Los Angeles Lakers.

Giannis Antetokounmpo voltou a brilhar, com 32 pontos, 15 ressaltos e oito assistências. Nos Magic, que esta temporada estão empenhados na luta por um lugar no "play-off", destacou-se Evan Fournier, com 26 pontos.

A equipa da Flórida ocupa o 8.º lugar da Conferência Este, com 11 vitórias e 12 derrotas.

NBA

Resultados

Milwaukee Bucks-Orlando Magic, 110-101

Indiana Pacers-LA Clippers, 99-110

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers, 110-88

Chicago Bulls-Toronto Raptors, 92-93

Houston Rockets-Sacramento Kings, 118-119

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons, 103-105

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves, 125-109

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder, 90-104

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, 102-110