Tondela preparado para conter reação do FC Porto

João Pedro prepara os seus companheiros no Tondela para uma batalha difícil no Estádio do Dragão, na segunda-feira, em jogo da 14.ª jornada da I Liga. O médio está à espera de um adversário incomodado com o empate no Jamor, frente ao Belenenses SAD, e com vontade em reagir.

"Sabemos que devido ao empate [frente ao Belenenses SAD], haverá reação por parte deles e temos de estar preparados para essa reação. Não acredito num Porto mais nervoso. Acredito num Porto a ter que ganhar e a fazer de tudo para ganhar", avalia o jogador, em conferência de imprensa, anotando que vê a equipa do Tondela "com confiança" para travar este desafio.

"Quando estamos em campo sabemos o que estamos a fazer. O Tondela adapta-se bem a qualquer jogo. Ainda não definimos a estratégia para este jogos, mas com mais, ou menos, bola nos conseguimos adaptar-nos. Pode ser um jogo dentro do registo que foi o jogo com o Famalicão, com menos posse de bola. Mas somos uma equipa perigosa e os outros sabem que o Tondela é uma equipa que está confiante", acrescenta.

Um dos melhores a jogar fora contra o melhor em casa

O Tondela é 6.º classificado, visita a casa do segundo, o FC Porto, e aos dragões basta olhar para o registo do adversário para pressentir problemas. A equipa de Natxo González conquistou 14 dos 18 pontos que possui no campeonato, nos jogos fora de casa.

"O Tondela este ano vai a qualquer campo e joga para os pontos, para ganhar os jogos. Nem sempre é possível, mas é isso que vamos fazer. Somos equipa perigosa fora de casa e os nosso adversários também o sabem", afirma João Pedro.



Pela frente a equipa beirã terá o FC Porto, que é a equipa com melhor registo nos jogos em casa, com seis vitórias nos seis jogos disputados, 15 golos marcados, nenhum sofrido.

O FC Porto-Tondela, a contar para a 14.ª jornada da I Liga, é na segunda-feira, às 20h15. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.