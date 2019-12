Famalicão exige igualdade de tratamento pelo Conselho de Arbitragem

A SAD do Famalicão exige igualde de tratamento pelo Conselho de Arbitragem (CA). Em comunicado, os responsáveis do clube minhoto fazem uma exposição que comprova a desigualdade de tratamento daquele órgão, relativamente a esclarecimentos sobre a intervenção do videoárbitro.

O Famalicão queixa-se de três casos em jogos com Moreirense e Tondela que não foram aclarados publicamente pelo CA e dá como exemplo o lance do golo do Belenenses SAD, frente ao FC Porto, para concluir que há desigualdade de tratamento.