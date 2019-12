Dá que falar a discussão entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro, treinadores de FC Porto e BelenensesSAD, respetivamente, no intervalo do jogo entre as duas equipas, no Jamor. "Confusão no túnel", lê-se na manchete do jornal "A Bola".

Delegados da Liga registaram momento, com insultos e empurrões. Belenenses em silêncio, FC Porto nega agressão, identificação pela polícia e fala em "folclore".

No final do jogo, que terminou empatado (1-1), Sérgio Conceição manifestou convicção de que o FC Porto vai ser campeão. "O Jogo" revela, hoje, as palavras do treinador para o plantel: "Somos melhores do que os outros". Esta foi a explicação apresentada para justificar por que sente que o Porto vai ser campeão.

O "Record" faz manchete com o ataque à academia do Sporting: "Terror". Jogadores descrevem em tribunal momento de pânico no ataque à academia. Agressor do cinto já foi identificado. Mathieu surge em primeiro plano: "Vai ficar para sempre na minha memória. Ainda afora, no final dos jogos, me lembro disso".

O Benfica termina hoje a campanha na Liga dos Campeões, frente ao Zenit e ainda tem esperança de apuramento a Liga Europa. Uma vitória por 2-0, ou por três golos de diferença, serve para continuar nas provas da UEFA. Se o Lyon perder em Leipzig, no outro jogo do grupo, então basta uma vitória sobre o Zenit, seja por que números for. "Vieira pede a Liga Europa", escreve o "Record".

Os três desportivos destacam, na primeira página, as renovações no Vitória de Guimarães. Sacko e Tapsoba ficam com contrato até 2024 e cláusulas de 50 milhões de euros.

"O Jogo" garante que a troca de Renan por Maximiano, no Sporting, é definitiva: "Max rouba estatuto a Renan".