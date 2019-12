Vítor Pereira exclui-se da corrida a treinador do Everton

Vítor Pereira negou, esta terça-feira, que esteja de saída do Shanghai SIPG para treinar o Everton. Por agora, pelo menos.

O treinador português, de 51 anos, tem sido fortemente associado ao clube inglês, após o despedimento de Marco Silva. Contudo, foi o próprio a garantir que, apesar de ser "uma honra" ser considerado por um clube que "respeita tanto", não trocará o futebol chinês pelo inglês

"Por agora, continuo a ser o treinador do SIPG, um clube que me diz muito, num país que está a crescer imenso no futebol. Atualmente, não estão em posição de me comprometer com outros clubes. Não posso decidir agora, preciso de tempo para pensar e planear o meu futuro e olhar para todas as opções que tenho", explicou Vítor Pereira, em entrevista à Sky Sports.

O treinador do Shanghai SIPG não põe de lado, contudo, uma mudança futura para a Premier League: "É uma liga que adoro e, sim, com certeza que consideraria uma oportunidade, no futuro."

O Everton está sem treinador desde que despediu Marco Silva, devido aos maus resultados. Ao cabo de 15 jornadas, os "toffees" estavam no 18.º lugar, com 14 pontos, fruto de quatro vitórias, dois empates e nove derrotas. Há três jogos que o Everton não vencia - nos últimos seis encontros, para o campeonato, contava com apenas uma vitória.