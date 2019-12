Paulo Sousa associado ao Arsenal

O site italiano "tuttomercatoweb" avança que Paulo Sousa é um dos treinadores que o Arsenal tem na lista para suceder a Unai Emery, demitido há duas semanas e substituído, interinamente por Fredrik Ljungberg.

De acordo com a notícia publicada esta terça-feira, o treinador português está num grupo final de três nomes pretendidos pelo clube inglês. Paulo Sousa esta a treinar o Bordéus, atual 5.º classificado da liga francesa, e tem cláusula de rescisão de dois milhões de euros.

O técnico de 49 anos assumiu o Bordéus na fase final da temporada passada, depois de ter estado na China, no Tianjin Quanjian, e em Itália, na Fiorentina. Antigo selecionador dos sub-16 de Portugal, Paulo Sousa já foi campeão de Israel, pelo Maccabi Telavive, da Suíça, pelo Basileia, ganhou troféus na Hungria, pelo Videoton, e já trabalhou em Inglaterra, no Championship, no Swansea e no Leicester.