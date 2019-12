Nápoles despede Carlo Ancelotti

O Nápoles anunciou, esta terça-feira, o despedimento de Carlo Ancelotti.

Em comunicado no Twitter, o clube italiano informou que "decidiu revogar a nomeação" de Ancelotti como treinador. Contudo, assegurou que "as relações de amizade, estima e respeito mútuo" entre o clube, o seu presidente Aurelio De Laurentiis e o técnico italiano "mantém-se intactas".

A equipa do Nápoles tem estado envolta em polémica desde o início de novembro, quando De Laurentiis decidiu organizar um retiro, para dar a volta aos maus resultados, sem o aval dos jogadores, nem do treinador. Ancelotti colocou-se ao lado do plantel, o que fez a discórdia subir de tom.

Os jogadores interromperam o retiro e o Nápoles avançou com ações legais contra os jogadores, para "defender os seus direitos económicos, patrimoniais, de imagem e disciplinares", além de ter ordenado um "blackout" por tempo indeterminado. O clube também acusou Ancelotti de permitir a rebelião dos jogadores.

Esta terça-feira, depois de uma vitória, por 4-0, sobre o Genk, que apurou o Nápoles para os oitavos de final da Liga dos Campeões, Ancelotti assumiu que não sabia se estaria no banco de suplentes do clube no sábado, na receção ao Parma, a contar para o campeonato italiano. As dívidas de Carletto confirmaram-se.

Agora, é hora da dança das cadeiras. A imprensa italiana garante que será Gennaro Gattuso, ex-treinador do AC Milan, que está sem clube, a assumir o comando do Nápoles. Já Ancelotti tem sido apontado, com insistência, a dois clubes ingleses sem treinador: Arsenal, que despediu o espanhol Unai Emery, e Everton, que demitiu o português Marco Silva.