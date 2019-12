Lyon reage a tempo de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões

O Lyon esteve fora das competições europeias durante 81 minutos, esta terça-feira. Porém, acordou a tempo de empatar na receção ao Leipzig, por 2-2, e aceder aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Tudo correu mal ao Lyon, na primeira parte. Um penálti deu o primeiro golo aos alemães, pelos pés de Forsberg. Ao minuto 33, Timo Werner dilatou a diferença, também de grande penalidade.

Porém, com a segunda parte ainda a acordar, Aouar deu esperança ao Lyon, com um golo. Os franceses batalharam pela recuperação, no entanto, as notícias que saíam da Luz - onde Benfica e Zenit discutiam os respetivos destinos na Europa - eram negativas: por essa altura, o Lyon estava fora das competições europeias.

Até que, aos 82 minutos, Memphis Depay fez jus ao estatuto de grande estrela do Lyon e marcou o empate, que elevou os franceses do desespero da eliminação à euforia dos "oitavos" da Champions.

O Lyon terminou o grupo G com oito pontos, menos três que o Leipzig, que ficou em primeiro, e menos um que Benfica e Zenit, terceiro e quarto classificados, respetivamente. Os russos foram eliminados. Os benfiquistas seguem para a Liga Europa.