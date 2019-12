João Mário prefere ficar no Lokomotiv a regressar ao Inter

João Mário está a gostar da experiência no Lokomotiv, gosta de Moscovo e manifesta vontade de continuar na Rússia. Emprestado pelo Inter de Milão até ao final da época, o internacional português diz, em declarações ao site russo "sport24", que lhe for dada possibilidade de escolha prefere ficar no Lokomotiv a regressar ao Inter.

"Se depender de mim, volto a escolher o Lokomotiv. Gosto do clube e da cidade. Entre regressar ao Inter e ficar aqui, prefiro ficar", confessa, desejando que os russo consigam a avançar para a sua contratação, em definitivo.

O Inter pagou 40 milhões de euros ao Sporting para garantir o campeão da Europa. O médio, de 26 anos, tem contrato até 2021 com os italianos, mas é claro no seu desejo: "Espero que o Lokomotiv me compre".

João Mário não foi feliz no Inter. Na primeira época ainda foi utilizado em 32 partidas, marcou três golos, mas nunca foi titular indiscutível. Na segunda temporada, após 15 jogos, saiu para o West Ham, por empréstimo. Na temporada passada falharam todas as tentativas de colocação e cumpriu o ano inteiro em Milão. Esta época, é uma das principais figuras do Lokomotiv.