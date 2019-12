Didier Deschamps vai renovar contrato com a Federação Francesa de Futebol, por mais dois anos. O jornal "Le Parisien" revela que o anúncio será feito esta quarta-feira. Campeão do mundo em 2018, na Rússia, o treinador terminava contrato no verão de 2020, após o Europeu.

O novo acordo junta as partes até ao final do Campeonato do Mundo, no Qatar, que acontece em dezembro de 2022. Deschamps irá cumprir dez anos consecutivos à frente da seleção francesa.