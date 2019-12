Empresas portuguesas vão contratar mais no início de 2020

As empresas querem contratar no início do ano e deverão aumentar os postos de trabalho em mais de 10%. São dados do ManpowerGroup Employment Outlook Survey para Portugal, para os primeiros três meses de 2020. A empresa de recursos humanos ouviu 626 empresários no país e concluiu que estão mais otimistas do que no ano anterior.

“Com a taxa de desemprego em valores historicamente baixos, vemos que as empresas portuguesas permanecem confiantes neste início de 2020, marcando já o 15.º mês consecutivo de projeções positivas”, refere Rui Teixeira, diretor de operações da ManpowerGroup Portugal.

Por setores, os nove analisados admitem aumentar os funcionários. As finanças, seguros, imobiliário e serviços são os mais otimistas, com uma projeção para a criação líquida de emprego de mais de 17%, seguidos da restauração e hotelaria, com 16%.

No extremo oposto, com as perspetivas de contratação mais baixas, surgem os serviços públicos e o comércio grossista e retalhista, que não ultrapassam os 5%. O setor público regista um declínio de 9 pontos percentuais, face ao trimestre anterior.

Do mesmo modo, no setor do comércio grossista e retalhista, os planos de contratação diminuíram quatro pontos percentuais, em relação ao quarto trimestre de 2019.