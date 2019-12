Centeno apresenta linhas gerais do OE. O que dizem os partidos?

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 deverá ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, começando a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro. A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 06 de fevereiro.

No projeto de plano orçamental entregue em Bruxelas, com base em “políticas inalteradas”, o Governo antecipou que o défice fique este ano em 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), menos uma décima do que o previsto no Programa de Estabilidade 2019-2023, apresentado em abril, prevendo para 2020 um saldo orçamental nulo, menos três décimas face ao excedente de 0,3% previsto no Programa de Estabilidade.





PSD remete divulgação de quadro macroeconómico para Governo

No final da reunião, que durou pouco mais de 20 minutos, o vice-presidente da bancada social-democrata Afonso Oliveira remeteu para a próxima segunda-feira - data prevista da entrega do documento - qualquer outra avaliação.

“Foi uma reunião muito curta, só deu mesmo para apresentar o quadro macroeconómico e para perceber que só no dia 16 teremos as medidas do Governo. Nessa altura é que analisaremos o documento e só nessa altura será possível analisarmos o que está em causa e a nossa posição”, afirmou.

Questionado sobre o cenário macroeconómico que foi apresentado ao PSD pelo Governo, o deputado remeteu esse anúncio para o executivo.

Interrogado se a possibilidade de os deputados do PSD-Madeira ‘furarem’ a disciplina de voto no próximo Orçamento já foi discutida internamente na bancada, Afonso Oliveira respondeu negativamente.

Bloco aponta "dificuldades" mas admite negociações

O Bloco de Esquerda (BE) espera abertura do Governo para negociar o Orçamento do Estado.

Os bloquistas estiveram reunidos com o ministro das Finanças e o líder parlamentar disse aos jornalistas que esta foi uma curta reunião, de 40 minutos, que não serviu para ultrapassar a falta de entendimento sobre diversas matérias.

Pedro Filipe Soares aguarda pelo período de discussão na especialidade para aprofundar algumas questões. "Ainda não conseguimos chegar a patamares de entendimento com o Governo, já que aquilo que está em cima da mesa fica aquém das necessidades do país. Não estamos perante um processo fechado, ainda faltam alguns dias para a entrega do Orçamento e, depois, ainda haverá um processo de especialidade", frisou.

“O Bloco de Esquerda já identificou as suas prioridades: Continuidade na reposição de rendimentos, com a política salarial e fiscal a andarem a par para garantir mais rendimentos às pessoas; confirmação no caminho de recuperação de direitos; e assegurar que bens de primeira necessidade, caso da energia, deixam de ser tão onerosos como atualmente. É conhecido também das dificuldades que encontrámos”, salientou.

PCP sai sem respostas concretas e espera até segunda



O PCP espera que até segunda-feira o Governo dê resposta às reivindicações prioritárias que apresentou para o Orçamento do Estado.

No final de uma reunião de cerca de meia hora com o ministro das Finanças, o líder parlamentar do PCP descreveu a reunião como “uma abordagem geral” das questões do OE. “Terá de haver inevitavelmente alguma resposta às questões que temos colocado, não estávamos à espera que fosse nesta reunião que tivesse um desfecho, mas terá de ser até segunda-feira que o Governo terá de nos dar resposta”, disse João Oliveira.

Para haver fase de discussão na especialidade é preciso que o documento seja viabilizado na generalidade e o PCP votará à medida da resposta que for dada às sugestões que apresentou. “Da parte do PCP tem de haver conteúdo concreto que justifique o voto a favor, nos últimos quatro anos não foi diferente. Se o Orçamento do Estado não corresponder a isso, a nossa apreciação terá de ser diferente”, afirmou.

João Oliveira reiterou as discordâncias do PCP com as opções do Governo em relação a matérias como a gestão do défice ou o serviço da dívida, ao invés de utilizar as verbas disponíveis para “reforçar o setor produtivo ou a rede de creches”.

CDS. Cenário macroeconómico é semelhante ao esboço entregue em Bruxelas

O cenário macroeconómico apresentado pelo Governo aos partidos é em tudo semelhante ao esboço entregue em Bruxelas: défice próximo de zero, mas sem excedente. A revelação foi feita pela líder parlamentar do CDS-PP após a reunião com o ministro das Finanças.

“Aquilo que nos foi transmitido é que este cenário [da proposta de Orçamento] é condizente com o cenário que anteriormente já tinha sido apresentado pelo Governo e que foi reportado a Bruxelas. Foi-nos dito que coincidia com o esboço [de Orçamento para o próximo], mas vão ter que perguntar isso ao senhor ministro [Mário Centeno]”, afirmou Cecília Meireles.

