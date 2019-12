Afeganistão: uma guerra sem solução contada por quem a viveu

No dia 11 de outubro de 2001, exatamente um mês após o 11 de setembro e poucos dias depois de os Estados Unidos terem começado a bombardear o Afeganistão, um jornalista perguntou ao presidente George W. Bush se era possível evitar naquele país um atoleiro idêntico ao do Vietname. “Aprendemos lições muito importantes no Vietname”, respondeu Bush.

Dezoito anos, 2.300 mortos, 20 mil feridos e um bilião de dólares depois, a verdade é profundamente irónica: aquilo que está a acontecer no Afeganistão prova que os EUA não aprenderam nada com o Vietname. De facto, a guerra já é a mais longa de sempre em que a América se vê envolvida e não há qualquer perspetiva de vitória. O atoleiro — de que o secretário da Defesa de Bush, Donald Rumsfeld, desdenhava poucos dias depois da declaração do presidente — é a realidade em que se transformou a guerra no Afeganistão.

Uma realidade mais ou menos conhecida de quem tem prestado atenção ao conflito e pouca atenção ao discurso oficial sobre ele. Porque o discurso oficial tem tentado mascarar a realidade com declarações sobre os “progressos” feitos no terreno que deixam no ar uma perspetiva esperançosa sobre o futuro do país.

Nada mais longe da verdade. Tal como sucedeu com o Vietname — e esta é a segunda ironia — os responsáveis americanos que foram passando pelo Afeganistão têm alimentado uma ficção cor-de-rosa em público, mas uma consciência do pesadelo em privado.

Foi isso que ficou a saber-se nesta segunda-feira quando o “Washington Post” divulgou aquilo que entrará para a história desta guerra como os “Afghanistan Papers” por analogia com os célebres “Pentagon Papers” que o “New York Times” revelou há quase 50 anos e que traçaram o retrato negro do estado da guerra no Vietname.

Tal como em 1971, a administração esforçou-se por evitar a sua divulgação, mas o “Post” travou uma luta de três anos nos tribunais e ao abrigo do Freedom of Information Act — a lei que defende o princípio de uma administração aberta — conseguiu obter os documentos.

São 2.000 páginas de entrevistas e depoimentos de militares, diplomatas, seguranças, civis, pessoal de saúde, membros de organizações não governamentais, que passaram pelo Afeganistão, por vezes em mais do que uma comissão de serviço, e sob sigilo contaram a sua experiência naquele país. E não apenas americanos, mas também alguns responsáveis afegãos, assim como militares e diplomatas de países da NATO, num total de 600 pessoas com conhecimento e vivência do terreno.

"Lições aprendidas" na guerra

As entrevistas foram conduzidas por uma agência federal denominada Inspeção Geral para a Reconstrução do Afeganistão, criada pelo Congresso em 2008 para investigar o desperdício e a fraude no país. A recolha começou em 2014 e foi compilada sob o lema “Lições aprendidas”. E justamente porque as entrevistas foram feitas sob sigilo permitiram saber o que cada um verdadeiramente pensa sobre o andamento da guerra — daí que a vasta maioria dos depoimentos não esteja sequer identificada.

O retrato é devastador e deprimente. Comecemos por citar um dos que está identificado: o general de três estrelas e “czar” da guerra durante as administrações Bush e Obama, Douglas Lute. “Nós não sabíamos o que estávamos a fazer. Ficamos desprovidos do entendimento básico sobre o Afeganistão. O que estamos a tentar fazer aqui? Não tínhamos a mínima noção da missão que nos foi atribuída”.

De facto, a missão foi mudando ao longo do tempo, como fica patente nos documentos. Começou por ser a expulsão da Al Qaeda do país para prevenir um novo 11 de setembro. Depois passou a ser a derrota dos talibãs e a criação de uma democracia no país. Mais tarde, os direitos das mulheres e mais tarde ainda refazer os equilíbrios regionais entre Afeganistão, Paquistão, Irão e Rússia.

“A estratégia era como a árvore de Natal, havia um presente para cada um”, ironizou um funcionário americano, acrescentando: “havia tantas prioridades e aspirações que era como se não houvesse estratégia nenhuma”.

O inimigo também carecia de melhor definição. Era a Al Qaeda? Os talibãs? Os jihadistas estrangeiros que afluíram ao país? E o Paquistão era um país amigo ou um adversário? E os “senhores da guerra” pagos pela CIA? Washington nunca clarificou devidamente.

O que criava situações embaraçosas aos comandantes militares. Os homens “pensavam que lhes ia mostrar um mapa a dizer onde estavam os bons (“good guys”) e onde estavam os maus (“bad guys”). Só após várias conversas é que percebiam que eu não tinha essa informação à mão”, desabafou um conselheiro das Forças Especiais do Exército. “Mas quem são os maus, onde estão?”, perguntavam os subordinados.

A confusão era extensiva ao próprio secretário da Defesa. Em setembro de 2003, com quase dois anos de guerra, Rumsfeld reconhecia: “Não tenho qualquer visibilidade sobre os maus. Temos graves carências em espionagem”.

As três administrações que lidaram com o conflito (Bush, Obama e Trump) evitaram sempre falar em construção do país (nation building), mas já gastaram 133 mil milhões de dólares no Afeganistão, mais do que o Plano Marshall para a Europa do pós-guerra ajustado à inflação.