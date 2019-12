Lage satisfeito por ver equipa evoluir e não define objetivo na Liga Europa

Bruno Lage, treinador do Benfica, ficou muito satisfeito com a exibição na vitória por 3-0 frente ao Zenit que coloca as águias na Liga Europa, relegado da Liga dos Campeões.

"Precisavamos ter mais paciência, circular de um corredor ao outro porque os espaços começaram a aparecer. Viu-se isso no primeiro golo. Foi preciso ter controlo emocional e surgiu o segundo e a expulsão. Foi manter a bola, continuar a jogar em largura para fazer um resultado confortável. Tivemos sempre controlo emocional e acabamos por fazer um bom jogo que nos deixa muito satisfeitos", começa por dizer, à TVI.

Confrontado sobre um possível sentimento de desilusão por cair para a Liga Europa, face a uma exibição tão convincente, Lage respondeu desta forma.

"Sim, preparámos sempre o melhor onze. Usámos o Cervi no primeiro jogo porque era o melhor na estratégia e falhou uma bola isolado. Hoje abriu o marcador. O mais importante é ter consciência do momento dos jogadores e sentir o crescimento que queremos, de vir sem emoções negativas do passado. Temos falado sobre isso. É vir e fazer o nosso jogo, quer seja Taça da Liga, Taça de Portugal ou campeonato", disse.

Lage preferiu ainda não definir objetivo em relação à caminhada futura na Liga Europa: "A ambição agora é recuperar os jogadores e preparar o próximo jogo"