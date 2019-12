Lage deixa Raúl de Tomás fora dos convocados do Benfica

Raúl de Tomás não está na lista de convocados do Benfica para o jogo desta noite com o Zenit. Bruno Lage prescinde do ponta de lança espanhol para uma partida que os campeões nacionais estão obrigados a vencer.

Já sem hipóteses de continuar na Liga dos Campeões, o Benfica está na luta pelo apuramento para a Liga Europa. Gedson também sai dos eleitos, tal como De Tomás, em comparação com o lote de jogadores convocados para o jogo com o Boavista, realizado na sexta-feira.

Lage não inclui nenhum nome novo, mantendo, desta forma, os 18 que inscreveu na ficha de jogo, no Bessa. De fora, por lesão, continuam André Almeida, David Tavares e Rafa. O Benfica precisa de vencer o Zenit por 2-0, ou por três golos de diferença, para passar para a Liga Europa. Se o Lyon perder com o Leipzig, no outro jogo do grupo, a equipa portuguesa continua obrigada a vencer os russos, mas, nesse caso, poderá fazê-lo pela margem miníma.

O jogo está marcado para as 20h00, no Estádio da Luz. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin;

Defesas: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Grimaldo, Jardel, Ferro e Rúben Dias;

Médios: Gabriel, Samaris, Taarabt, Pizzi e Chiquinho;

Avançados: Caio Lucas, Cervi, Jota, Seferovic e Carlos Vinícius.