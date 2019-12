Esperança benfiquista na passagem para a Liga Europa

É com os olhos na baliza do Zenit que os jogadores do Benfica se despedem esta noite da Liga dos Campeões, com o desafio de uma vitória por 2-0 ou superior sobre o Zenit, para sobreviverem ao naufrágio europeu. A Liga Europa é o objetivo.

Em declarações a Bola Branca, José Manuel Capristano, adepto e antigo dirigente do Benfica, diz confiar que a equipa desta vez sairá ganhadora da Luz e com os golos necessários para se manter na Europa.

"Todos os benfiquistas esperam isso porque o Benfica é um clube ganhador. No Benfica a pressão é ganhar sempre. Estou convencido e esperançoso que o Benfica hoje, com o apoio dos adeptos no Estádio da Luz, dê a volta ao resultado. Se chegará ou não chegará , eu espero sim e que se ganhe por 2-0 ou por mais, mas tenho esperança que o Benfica com a equipa que tem, com o treinador que tem e com a massa associativa inigualável que tem a puxar pela equipa, leve a carta à Garcia", afirma.



O Benfica recebe o Zenit depois da vitória motivadora sobre o Boavista, que permitiu consolidar a liderança no campeonato. A exibição no Bessa foi vista pela crítica como uma das melhores, se não mesmo a melhor da época, e José Manuel Capristano entende que tal se deve à estabilização da ideia de jogo de Bruno Lage.

"O Benfica agora assentou. Tem um onze, salvo por algumas lesões, que se mantém. As experiências tiveram que ser feitas porque vieram jogadores novos para o Benfica e hoje há uma estabilidade. Uma estabilidade no meio-campo, no ataque, na defesa já havia e penso que o Benfica reúne agora as condições para voltar a ser o Benfica que, ainda no ano passado com o atual treinador, conseguiu resultados e exibições. O Benfica tem feito resultados, em treze jogos tem doze vitórias e uma derrota, mas as exibições não têm sido tão conseguidas. Espero agora que o Benfica não só continue a fazer êxitos desportivos com a vitórias, mas também em termos exibicionais", disse.



A polémica com o FC Porto

Nestas declarações a Bola Branca, José Manuel Capristano comenta a reação portista à "newsletter" do Benfica, onde se lia que nunca como nesta jornada foi tão evidente a pressão sobre as equipas de arbitragem. O texto publicado pelos encarnados seguiu-se a críticas de Pinto da Costa ao trabalho de Jorge Sousa e o VAR Helder Malheiro no Boavista – Benfica; e à forma como o FC Porto reagiu ao golo do Belenenses validado por João Pinheiro no Jamor. Na publicação “dragões diário” desta terça-feira, o FC Porto reage à newsletter encarnada com referências a "roubo", "tráfico de droga" e "corrupção" no Benfica. José Manuel Capristano deteta sinais de aflição nas hostes portistas.

"É o desespero de quem não tem tido a capacidade para discutir com o Benfica no campo, no plano desportivo. Se verificar o que aconteceu no jogo do Belenenses SAD contra o Porto, onde toda a gente reconhece que o Belenenses SAD empatou muito bem e que o árbitro esteve muito bem, depois o Porto diz que o árbitro esteve muito mal, que arbitragem está muito mal. É o mesmo Porto cujo o presidente, não há muito tempo, terá dito que só um burro é que falaria das arbitragens e ele agora não sabe falar de outra coisa. O Porto tem que ganhar senão ganhar é sempre confusão, confusão no túnel com o Sérgio Conceição com o treinador do Belenenses. Veja-se a postura do treinador do Benfica em comparação com a do treinador do Porto. Mas depois dizem-me que o treinador do Porto não gosta de perder, mas há algum treinador que goste de perder? Temos que ter tento na língua e sabemos que quem está a dirigir grandes clubes tem que ter uma orientação diferente porque são seguidos por milhões de pessoas. Já não tem credibilidade esta postura dos dirigentes do Porto e daqueles que trabalham para o Porto", conclui.