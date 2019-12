Globos de Ouro. Netflix domina nomeações com "O Irlandês” e “Marriage Story”

"Marriage Story", que se estreou na semana passada na plataforma de 'streaming' sob fortes elogios da crítica, é o filme mais nomeado para a próxima edição dos Globos de Ouro, com um total de seis, seguindo-se "O Irlandês" e "Era uma vez... em Hollywood", com cinco cada.

Nos distribuidores, a segunda empresa mais nomeada é a Sony, com oito, enquanto em televisão a HBO segue de perto com 15 indicações.

A Netflix domina as nomeações aos Globos de Ouro 2020 em várias das principais categorias, anunciadas esta segunda-feira, com os filmes “Marriage Story”, de Noah Baumbach, e “O Irlandês”, de Martin Scorsese.



Na área televisiva, as séries mais nomeadas foram "Chernobyl", "The Crown" e "Unbelievable", todas com quatro.

Já na categoria de Melhor Filme de Comédia ou Musical, as nomeações recaíram sobre “Dolemite Is My Name”, de Craig Brewer (a única produção Netflix nesta área), “Jojo Rabbit”, de Taika Waititi, “Knives Out: Todos São Suspeitos”, de Rian Johnson, “Era uma vez… em Hollywood”, de Quentin Tarantino, e “Rocketman”, de Dexter Fletcher.

Na realização, foram escolhidos como finalistas Bong Joon-ho, por “Parasitas”, Sam Mendes, por “1917”, Todd Phillips, com “Joker”, Martin Scorsese, com “O Irlandês”, e Quentin Tarantino, por “Era uma vez… em Hollywood”.