"Forbes" inclui Porto e Douro no top 20 de destinos imperdíveis

A publicação elogia a gastronomia e os vinhos da região do Douro, assim como as paisagens e o clima. A viagem é apresentada como “perfeita para casais” e exequível com um orçamento não muito elevado.

Numa lista onde figuram países de todos os continentes, desde a Patagónia, na América do Sul, até Chiang Mai, no sudeste asiático, Portugal não foi esquecido.

A revista americana “Forbes” incluiu a cidade do Porto e toda a região de Vale do Douro num artigo que indica 20 destinos que merecem uma visita durante o ano de 2020.

A lista completa inclui dois destinos na América do Norte – Arizona e Tennessee –, cinco na América do Sul – o deserto de Atacama e Vira Vira, no Chile, Mendoza e a Patagónia, na Argentina, e Cusco, no Peru – e na América Central, Los Cabos e San Miguel de Allende, ambos no México.

Na Europa, para além da região do Porto e de Vale do Douro, apenas a Sicília, em Itália, Dubrovnik, na Croácia e Kotor, em Montenegro, entram para a lista.

No continente africano são sugeridos como locais a visitar no próximo ano Kigali, no Ruanda, a Cidade do Cabo, na África do Sul e Marraquexe, em Marrocos.

Na Ásia, a revista americana aconselha a cidade de Telavive, em Israel, Chiang Mai na Tailândia e Tóquio, capital do Japão.

Para fechar a lista, a cidade de Melbourne, na Austrália, é vista como um destino sobretudo para amantes de arte e jovens viajantes.