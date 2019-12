Wendel: "Disseram para tirarmos a camisola porque não éramos jogadores para o Sporting"

Wendel, médio brasileiro do Sporting, prestou declarações por videoconferência no âmbito do juglamento do caso do ataque de Alcochete, e recordou o ataque de 15 de maio, depois de Maximiano, durante a parte da manhã.

"Estava no ginásio quando ouvi uma multidão a chegar e dirigi-me ao balneário para avisar os meus colegas de que estavam a chegar adeptos. Quando entraram, cerca de 30 adeptos, disseram para tirarmos a camisola porque não éramos jogadores para o Sporting", afirmou.

O médio admite que um adepto bateu-lhe na cara com "uma chapada", e diz que viu Acuña, William Carvalho e Misic também ser agredidos. "Vi muito fumo, fiquei de cabeça baixa", disse ainda. O brasileiro reconhece que não se lembra de muitos detalhes do ataque.

Wendel terminou o testemunho a referir que temeu que o ataque se voltasse a repetir: "Tive muito medo que voltassem a fazer aquilo outra vez".