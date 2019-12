​Paulo Teixeira: “Há erros de arbitragem, mas o FC Porto criou poucas oportunidades”

O FC Porto deixou ficar dois pontos no Jamor na corrida pelo título e Sérgio Conceição queixou-se da arbitragem de João Pinheiro e do VAR Luís Ferreira.



O conhecido adepto portista Paulo Teixeira concorda com as queixas, mas entende que os pretensos erros não explicam tudo. “Há lances que decidem, por vezes, o resultado de uma partida. No início parece-me haver um penálti sobre o Marega, mas há muita gente a ver na televisão e a auxiliar o árbitro. As pessoas que estão a ajuizar na cidade do futebol por vezes não têm o enquadramento total do lance. A acontecer esse penálti e, eventualmente, o golo a história poderia ser diferente. Mas a história total do jogo faz-se em 90 minutos mais descontos e não foi um jogo em que o FC Porto tivesse muitas oportunidades de golos. E os próprios adeptos pediram mais á equipa durante o jogo”, analisa Paulo Teixeira em entrevista a Bola Branca.

FC Porto campeão? Por morrer uma andorinha...

O FC Porto ficou a quatro pontos do líder Benfica, após a 13ª jornada do campeonato. Sérgio Conceição desvalorizou a desvantagem e garantiu após o jogo com o Belenenses que o FC Porto vai ser campeão.

Paulo Teixeira subscreve as palavras do treinador. “Por morrer uma andorinha, não acaba a Primavera. FC Porto e Benfica ainda vão perder pontos. Há muitos pontos em disputa e ainda nem chegamos ao Natal. Depois de ver a equipa a jogar no Estádio da Luz, os jogadores são os mesmos e o FC Porto tem todas as condições para ser campeão nacional. Mas os jogadores têm de jogar à Porto e incutir as dinâmicas que Sérgio Conceição pretende. A equipa reúne todas as condições para concretizar o que disse ontem Sérgio Conceição”, refere Paulo Teixeira.