Feyenoord afinal vai poder ter adeptos no Estádio do Dragão

O clube holandês foi castigado com um jogo fora de casa sem adeptos nas bancadas, mas o recurso acabou validado pelo Comité de Disciplina e Ética da UEFA, que suspendeu a sentença, com um período probatório de um ano. A multa de 55 mil euros mantém-se.

O Feyenoord afinal poderá ter apoio nas bancadas do Estádio do Dragão, na próxima quinta, no jogo da última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Em causa estão distúrbios causados durante a visita a casa do Young Boys, com a deflagração de muitos engenhos pirotécnicos. Nesse sentido, o clube deixou o apelo para que os adeptos evitem repetição da situação no Dragão.

"O clube pede aos adeptos para que deixem a pirotecnia em casa. É importante que o jogo frente ao FC Porto corra bem, devido à pena suspensa durante um ano", pode ler-se.

O FC Porto-Feyenoord joga-se esta quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.