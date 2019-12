Conselho de Arbitragem garante que "não há irregularidade" no golo do Belenenses

O Conselho de Arbitragem garante, num esclarecido enviado ao jornal "O Jogo", que não há qualquer irregularidade no lance do golo do Belenenses, na partida frente ao FC Porto. Em causa estaria uma mau na bola de Show, após cabeceamento de Loum, no início da jogada.

"Junto ao círculo central, o jogador Loum do FC Porto cabeceia a bola contra o jogador Show do Belenenses, estando este a escassos dois metros e tendo o braço encolhido e junto ao corpo. A bola acaba por bater no braço do jogador do Belenenses SAD que posteriormente a domina e a envia para o seu ataque. No entanto, Licá volta a fazer um passe para trás e a bola vem novamente para meio-campo do Belenenses, iniciando-se uma nova fase de ataque que vai culminar no primeiro golo", começa por esclarecer.

O Conselho de Arbitragem refere que, "de acordo com as leis de jogo, existe infração se a bola bater na mão do jogador e de imediato for obtido golo ou criada oportunidade de golo. Como é percetível, nenhuma das situações ocorreu".

Segundo o CA, o lance nem sequer seria passível de internção do VAR, dado que se trata "de uma nova fase de ataque".