Governo reúne-se amanhã com os partidos para discutir o Orçamento do Estado

Precisamente uma semana antes da entrega da proposta de Orçamento do Estado no Parlamento, e na véspera do último debate quinzenal com o primeiro-ministro antes das férias do Natal, o Governo apresenta as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado (OE) a todos os partidos com assento parlamentar, à excepção do Livre uma vez que, segundo comunicado enviado às redações pelo Governo, "por impedimento de agenda" deste partido a reunião "realizar-se-á em momento posterior".

Esta terça feira o ministro das finanças, Mário Centeno e o secretário de Estado dos assuntos parlamentares, Duarte Cordeiro, deslocam-se à Assembleia da República e reúnem-se às 09h00 com o PSD e depois com Bloco de Esquerda, PCP, CDS, Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e PAN, sempre com intervalos de meia hora hora entre as reuniões.

O Orçamento do Estado será entregue no Parlamento no dia 16, ou seja, na próxima segunda-feira e já esta terça-feira os partidos com representação parlamentar terão oportunidade de questionar o primeiro-ministro no hemiciclo sobre as linhas gerais do documento naquele que será o último debate quinzenal antes das mini-férias de Natal.