Corrupção. Marcelo pede "medidas concretas" ainda nesta legislatura

"Tudo num clima de reforce a confiança dos portugueses no poder judicial, pilar cimeiro do Estado de Direito e da Justiça", lê-se no texto, em que o Presidente recorda "os seus apelos" sucessivos ao combate à corrupção, "desde o discurso de posse em março de 2016".

A criação de juízos especiais para julgar corrupção e crimes conexos, a possibilidade de os arguidos fazerem acordos em julgamento e melhorar a lei sobre o direito premial são algumas das intenções do Governo para a área da justiça, conhecidas nesta segunda-feira.

A intenção de alargar a colaboração premiada aos crimes de corrupção foi anunciada pelo jornal “Público” e já confirmada à Renascença por fonte do Ministério da Justiça.

Na opinião do presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o plano é positivo, mas António Ventinhas lembra que é urgente reforçar os meios técnicos e humanos no próprio o Ministério Público.

O mesmo diz o presidente da Associação Sindical de Juízes. Manuel Ramos Soares diz o mecanismo já existe na legislação portuguesa, mas que precisa de ser aperfeiçoado.

Da parte da Associação Cívica Transparência e Integridade (TIAC), João Paulo Batalha defende a criação de uma agência de combate à corrupção e defende que preciso "repensar o próprio funcionamento do sistema democrático e das instituições políticas. Não vale a pena estarmos a achar que um grupo de trabalho que funcione durante três