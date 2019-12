Marco de Canaveses. Nove feridos em despiste de carrinha com trabalhadores

Um acidente de viação provocou nove feridos ligeiros, em Constance, Marco de Canaveses, todos trabalhadores de construção civil que seguiam numa viatura que se despistou.

As vítimas foram assistidas por 10 operacionais dos Bombeiros do Marco de Canaveses, apoiados por cinco ambulâncias daquela corporação e transportadas para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

O alerta foi registado às 7h34 e o acidente aconteceu na variante à EN 211, no sentido Penafiel-Marco de Canaveses.

Nas operações de socorro participaram ainda uma ambulância dos Bombeiros de Amarante, uma ambulância dos Bombeiros de Vila Meã e a equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.