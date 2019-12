Falsos agentes da Águas do Porto procuram enganar clientes

A Águas do Porto adverte que estão a ser levados a cabo atos de fraude por falsos funcionários que alegam estar a agir em nome da empresa.

Segundo um comunicado de imprensa enviado à Renascença, “a empresa municipal Águas do Porto foi informada sobre a atuação de indivíduos que, apresentando falsas credenciais da empresa, estão a abordar os seus clientes e a solicitar ilicitamente pagamentos em numerário, com o pretexto de se tratar de correções de faturação.”

A todos os seus clientes a empresa avisa que não faz qualquer tipo de cobranças fora dos balcões de atendimento e dos agentes devidamente autorizados, nomeadamente o Payshop, o Pagaqui e os CTT.

Na nota a Águas do Porto sublinha que condena a situação e que está a tomar medidas para a evitar, “solicitando aos clientes que, no caso de serem confrontados com indivíduos naquelas circunstâncias, contactem de imediato as autoridades”.