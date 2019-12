Rússia e Ucrânia prometem concretizar cessar-fogo até ao final do ano

Os presidentes russo e ucraniano acertaram medidas imediatas para estabilizar a situação no conflito no Leste da Ucrânia e a troca de prisioneiros.

O anúncio foi feito no final do primeiro encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskiy, que decorreu em Paris, mediado pela França e Alemanha.

As duas partes comprometem-se a implementar o cessar-fogo no Leste da Ucrânia, de forma completa e abrangente, antes do final do ano.

Outro objetivo é retirar forças e equipamentos militares até ao final de março de 2020, refere um comunicado divulgado no final da reunião.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, considera que os resultados da reunião desta segunda-feira são um relançamento credível das conversações de paz.

A nova arquitetura de segurança da Europa precisa de uma resolução do conflito na Ucrânia, onde partes da região Leste são controladas por independentistas apoiados pela Rússia.