Erupção na Ilha Branca. “Não há mais sobreviventes”, dizem autoridades

As autoridades neozelandesas garantem que “não há mais sobreviventes”, na sequência da erupção registada na Ilha Branca, situada a cerca de 50 quilómetros da costa este da Ilha do Norte da Nova Zelândia.



“Não vimos sinais de vida em nenhum momento”, disse o porta-voz da polícia, numa conferência de imprensa, depois de os helicópteros de resgate terem feito vários voos de reconhecimento.

“A ilha está instável e pode haver novas erupções”, adiantaram ainda as autoridades, explicando que não estão reunidas as condições de segurança para que as equipas possam chegar mais próximo da ilha.

O vulcão da Ilha Branca entrou em erupção na madrugada desta segunda-feira. Até ao momento, registam-se cinco mortos e 18 feridos. Entre as vítimas há pessoas de diferentes nacionalidades

Segundo as autoridades, perto de 50 pessoas, turistas nacionais e internacionais, estariam na ilha aquando da erupção.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança ao redor da ilha e cancelaram imediatamente todas as excursões, incluindo as de barcos turísticos ao redor da ilha que é visitada anualmente por cerca de 10 mil pessoas.

Michael Schade, um engenheiro de São Francisco, foi um dos turistas que conseguiu sair da ilha minutos antes da erupção.

“Isto é difícil de acreditar”, escreveu no Twitter. “O nosso grupo esteve literalmente junto à cratera principal 30 minutos antes”.